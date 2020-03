Caussade : vers un nouveau dossier d'autorisation ?

Ai-je mal lu et compris ou bien les services de l'Etat s'apprêtent à s'assoir sans ciller sur une décision de justice très claire - la destruction totale et immédiate de l'ouvrage illégal aux frais du "maître d'ouvrage" - et allant même jusqu'à accompagner la structure condamnée pour obtenir la légalisation de sa réalisation ? Si tel est bien le cas, l'Etat validerait le fait du passage en force pour obtenir ce que l'on veut in fine, ce qui constituerait un appel à la délinquance en bande organisée, soit un signal très grave.

Ce ne serait certes pas une première, l'Etat ayant déjà baissé culotte devant des gros bras bien déterminés du milieu agricole productiviste. Mais en 2020, une telle approche bafouant les principes même du droit et de l'égalité de tous devant la loi serait parfaitement indéfendable et inadmissible.

Non, nous n'en sommes plus là, j'ai dû rêver !

Pégase | 10 mars 2020 à 22h28