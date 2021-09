Retenue de Sivens : les médiateurs, garants d'un dialogue équilibré, sont nommés

Annoncé par Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la Biodiversité en mars dernier, les médiateurs qui accompagneront l'élaboration du projet de territoire du bassin versant du Tescou sont désormais connus : il s'agit de Claude Gitton, membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), et d'Alain Joly, membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER).

Les deux hommes devront notamment s'assurer de la prise en compte des positions de toutes les parties prenantes concernant la gestion de l'eau sur ce territoire, et plus particulièrement la question de la retenue d'eau. Initialement, le projet de Sivens prévoyait de stocker 1,5 million de mètres cubes d'eau. Après des rapports contradictoires, des affrontements et la mort tragique d'un jeune militant, l'arrêt du projet a finalement été administrativement acté en décembre 2015.

Un comité de conciliation avait alors été mis en place pour trouver un compromis, mais, après trois ans de travaux, les oppositions sur la stratégie de gestion de l'eau restent non résolues. Le ministère de la Transition écologique a alors proposé une nouvelle dynamique avec l'appui de médiateurs. Cette mission est prévue pour une durée initiale d'un an. « Des points d'étape permettront d'apprécier l'opportunité d'y mettre fin de façon anticipée ou de la prolonger », assure le ministère.