Séché Environnement, Suez et Veolia réintègrent la Fédération des entreprises du recyclage

Séché Environnement, Suez et Veolia redeviennent membres de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), selon les informations recueillies par Actu-Environnement. Le retour de Séché Environnement est effectif depuis le début du mois de mars. Celui de Suez et Veolia le sera en juillet prochain.

Manuel Burnand, le directeur général de Federec, précise que la programmation du retour de Suez et Veolia à l'été est liée à l'évolution à venir de la gouvernance de la fédération. Le retour des deux entreprises devrait s'accompagner de leur entrée au bureau exécutif fédéral. Ceci étant, elles participent déjà aux groupes de travail fédéraux.

Le retour de ces trois entreprises renforce la représentativité de la fédération. Avec Suez et Veolia, elle réintègre deux acteurs qui pèsent à eux deux environ 20 à 30 % du marché du recyclage des papiers et cartons et des plastiques, explique Manuel Burnand. Quant au retour de Séché Environnement, il permet de relancer la branche « régénération de solvants » de la fédération.

Pour rappel, les trois entreprises avaient quitté Federec en février 2020, lui reprochant des prises de position ne reflétant pas l'ensemble des points de vue exprimés par ses adhérents. Au cœur de cette crise figurait la ferme opposition affichée par Federec contre le projet gouvernemental de consigne pour recyclage inscrit dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec).