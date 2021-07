Réutilisation des eaux usées : l'expérimentation du programme Jourdain devrait démarrer en 2023

Pour sécuriser son approvisionnement en eau potable, le syndicat Vendée Eau mise sur la réutilisation des eaux usées traitées. La signature d'un contrat pour une unité d'affinage marque une étape importante, avec un démarrage de l'expérimentation en 2023.

Une étape importante a été franchie ce vendredi 9 juillet pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable en Vendée : après un cheminement de près de 10 ans, le syndicat Vendée Eau a signé avec le groupement OTV-Veolia un contrat de conception, construction et exploitation de son unité d'affinage, élément clef dans le procédé de réutilisation des eaux usées épurées (Reut).

Devant les tensions grandissantes sur la ressource, Vendée Eau a en effet envisagé différentes pistes pour éviter la rupture d'approvisionnement. « Nous avons mis en œuvre un certain nombre de solutions conventionnelles, a détaillé Jacky Dallet, président du syndicat, nous travaillons auprès de nos abonnés à des campagnes d'économie d'eau, nous investissons également 45 millions d'euros par an pour rénover nos canalisations, réaliser des interconnexions mais également déployer d'autres ressources grâce à de nouveaux captages pour disposer des marges de volumes nécessaires, il fallait engager un autre type d'approche ». Le syndicat a misé sur une réutilisation des eaux usées épurées dans le cadre d'un programme expérimental nommé Jourdain. L'idée est d'utiliser l'eau usée traitée normalement rejetée dans l'océan, pour permettre un soutien à une ressource naturelle superficielle, ensuite utilisée pour la production d'eau potable. Pour cela une partie du flux issu de la station d'épuration des Sables d'Olonne bénéficiera d'un traitement complémentaire grâce la station d'affinage. « L'unité de traitement doit permettre d'atteindre une qualité compatible avec l'ensemble des usages », complète Jacky Dallet. Cette eau sera ensuite acheminée grâce à une canalisation de 25 km au sein d'une zone végétalisée avant de regagner grâce à la rivière, la retenue du Jaunay. L'usine de production d'eau potable située à proximité pompe dans ce lac pour alimenter la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles, quelques communes de la Communauté de communes du Pays des Achards et une partie de la ville des Sables d'Olonne.

Cinq étapes de traitement complémentaires

L'unité d'affinage du projet se compose de cinq étapes de traitement : deux de filtrations membranaires, la première d'ultrafiltration pour abattre la pollution microbiologique notamment et la seconde d'osmose inverse basse-presse

Deux autres étapes complètent la désinfection par des irradiations UV et une chloration. Cette dernière permet de maintenir la qualité d'eau dans les ouvrages de stockage et de transport d'eau en aval de l'usine d'affinage. Une dernière étape passe par une reminéralisation de l'eau et l'ajustement du pH pour son retour au milieu naturel.

Les travaux de construction de cette unité devraient débuter à la fin de l'année et durer jusqu'au début de l'année 2023. Ensuite, pendant douze mois, les performances de traitement seront suivies et évaluées : les 150 m3/heure produits ne seront pas réutilisés mais rejetés dans l'océan. En parallèle, la construction de la canalisation de transfert et la zone de transition végétalisée sera initiée. Au final, la réinjection des eaux dans la retenue du Jaunay commencera début 2024. S'ouvrira alors une période de projet de recherche à la fois sur des aspects environnementaux, sanitaires et sociaux jusqu'en 2027.

Un budget de de 19,5M€ Le budget du programme Jourdain s'élève à 19,5M€. La plus grande part, 12 M€ permettra la construction des infrastructures dont 5,2 M€ pour l'unité d'affinage. Le reste sera destiné aux analyses et programmes de recherche : 3 M€ pour les études complémentaires et les analyses de l'état initial et 4,5 M€ pour le suivi et les programmes de recherche associés.

« Le dossier a fait l'objet de débat en Commission des aides mais finalement celle-ci a a validé une subvention pour les études, pointe Martin Gutton, directeur général de l'Agence de l'eau Loire Bretagne. Cette année, l'Agence a apporté un complément qui porte à quatre millions la subvention totale ». Le projet bénéficie également du soutien du département et de la région.



« Après la mise en route, nous suivrons un programme d'analyses poussées tout le long de la chaîne de production : nous ciblerons plus de 800 molécules et nous lancerons également des bioessais, en partenariat avec des programmes de recherche, explique Jérôme Bortoli, Directeur général de Vendée Eau. Nous avons réalisé une photo de l'état initial du milieu récepteur, quelles que soient les conditions de débit dans le cours d'eau ou la période dans l'année. Nous le superposerons avec l'état final et décrirons ainsi les impacts ».

Les partenaires du projet espèrent que les connaissances acquises contriburont à l'évolution de la réglementation et permettront au projet d'entrer dans sa seconde phase. Les installations pourraient alors être étendues pour atteindre une capacité de 600 m3/heure et une ressource d'eau complémentaire d'environ 1,5 millions de m3 sur la période de mai à octobre.