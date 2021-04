Paquet mobilité urbaine : la Commission européenne lance une consultation pour sa révision

« De nouvelles actions de l'UE en matière de mobilité urbaine sont nécessaires pour moderniser la boîte à outils et répondre aux défis croissants : émissions de CO 2 et de polluants atmosphériques, congestion, accidents de la route, résilience du réseau de transport, et de contribuer aux objectifs climatiques », a souligné la Commission européenne. Celle-ci lance jusqu'au 25 mai une consultation dans l'objectif de réactualiser le paquet de mobilité urbaine de 2013. Cette révision est l'un des axes du plan d'action de la stratégie de mobilité durable et intelligente, acté en 2020. Elle s'inscrit également dans le prolongement de l'un des objectifs du Pacte vert européen, adopté en 2019, de réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports d'ici 2050.

« La résilience et la préparation des systèmes de mobilité urbaine aux événements imprévus ne sont pas optimales, comme le démontre la pandémie de Covid-19, a également noté la Commission. Elle a mis en évidence la question de l'insuffisance de l'espace public dans les villes alloué aux modes actifs ». La Commission pointe également la nécessite d'une action coordonnée au niveau européen. « Même si les villes sont et doivent rester à l'avant-garde de la transition vers une plus grande durabilité, les mesures prises, sans l'action de l'UE, ne suffiront pas à atteindre des objectifs », estime-t-elle.