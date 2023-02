Richard Buisset est depuis le 1er février le directeur général du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (Siaap).

Richard Buisset est désormais le nouveau directeur général du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (Siaap). Il succède à Jacques Olivier qui a occupé ce poste durant douze ans.

Diplômé de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, Richard Buisset a commencé comme ingénieur à la centrale nucléaire EDF de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher). Il évoluera ensuite au sein du groupe et devient, en 2010, chargé de mission auprès du directeur exécutif du groupe chargé de la coordination des activités France, des énergies renouvelables et du gaz. Il obtient, en 2011, un diplôme executive MBA à la Bayes business school (City University of London) et rejoint, de 2013 à 2015, le Royaume-Uni comme responsable du combustible et des déchets nucléaires au sein du projet Hinkley Point C (réacteurs EPR). Il deviendra ensuite le responsable du pôle uranium, conversion et enrichissement au sein de la division combustible nucléaire d'EDF, avant d'occuper, en 2019, le poste de directeur adjoint de la division combustible nucléaire d'EDF, chargé des opérations de supervision industrielle du cycle du combustible nucléaire. « C'est avec une grande fierté que je rejoins le Siaap. J'aurai à cœur de répondre aux attentes de notre conseil d'administration, en visant l'excellence de nos performances et la satisfaction des usagers », a indiqué Richard Buisset.