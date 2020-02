Un mix électrique moins carboné en 2019

Distribution d'énergie : les services publics en conflit d'intérêt pour la transition énergétique ?

Alors qu'ERDF et GRDF occupent un rôle clé notamment pour le développement des EnR et la lutte contre la précarité énergétique, Amorce remet en cause la stratégie de ces gestionnaires de réseaux au regard des attentes des collectivités et de la réappropriation locale de la question énergétique.