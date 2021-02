Sabella reprend les activités hydroliennes de GE Renewable Energy

La société bretonne Sabella élargit son portefeuille de technologies hydroliennes en reprenant les activités de GE Renewable Energy dans cette branche. Ces activités comprennent les technologies développées dans ce domaine depuis 2003 par GE Renewable Energy, y compris les sociétés acquises (TGL, Rolls Royce et Alstom), ainsi que la marque Oceade. Si la société bretonne a tout misé sur des hydroliennes simples et robustes, elle compte sur les technologies étudiées par GE pour concevoir de nouvelles générations de produits notamment pour de nouvelles applications.

En parallèle, GE Renewable Energy rejoint le tour de table des actionnaires de Sabella en acquérant 15 % de son capital. Le groupe sera aux côtés des actionnaires financiers (le fonds Ecotechnologies géré par Bpifrance, Demeter Ventures, GO Capital, etc.), industriels (Sofresid, IWD, le groupe Farinia, Dourmap, groupe LFP, etc.), ainsi que des salariés et des nombreux investisseurs de la plateforme de financement bretonne Gwenneg.