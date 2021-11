La succession de Bertrand Camus comme directeur général de la nouvelle entité Suez sera assurée par Sabrina Soussan, dans le cadre de l'OPA de Veolia.

Le choix du futur directeur général du nouveau Suez est désormais confirmé : le consortium Meridiam, Global Infrastructure Partners (GIP) et le groupe Caisse des dépôts a annoncé avoir choisi Sabrina Soussan. Diplômée de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aéronautique, elle a débuté sa carrière chez Renault en France, puis à l'international, chez Siemens Automotive, Siemens Building Technologies, puis Siemens Mobility à partir de 2013. Début 2021, Sabrina Soussan est nommé CEO du groupe international de l'industrie de la sécurité, le suisse Dormakaba. Par ailleurs, elle occupe un mandat d'administrateur au conseil du groupe américain International Telephone and Telegraph (ITT) depuis 2018.

En août 2020, Veolia a engagé un long bras de fer avec Suez en soumettant son projet de rachat de son concurrent. Un accord a finalement été trouvé et les activités du nouveau Suez ont été recentrées en France, sur les secteurs de l'eau et des déchets (sauf les déchets dangereux). Certaines activités à l'international ont été conservées.

Sabrina Soussan aura la charge de la mise en œuvre de la stratégie du nouveau Suez, codéfinie avec le futur conseil d'administration, et de la mise en place d'une « politique de transition écologique ». Elle sera accompagnée d'Ana Giros et Maximilien Pellegrini, directeurs généraux délégués. « Ensemble, nous allons bâtir une entreprise résolument tournée vers l'avenir, un avenir qui place - avec passion et conviction - le développement durable, la fiabilité et l'innovation au cœur de l'entreprise et au service de tous nos clients, à commencer par les collectivités publiques », a indiqué Sabrina Soussan.

Elle devrait prendre ses fonctions à l'issue du rachat de Veolia par Suez, conditionné au feu vert de la Commission européenne.