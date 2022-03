Sainte-Pazanne : une analyse de l'air pointe les herbicides

À la suite de la sollicitation des services de l'État par des riverains de Sainte-Pazanne, Air Pays de la Loire a suivi les concentrations atmosphériques d'une sélection de pesticides de septembre 2020 à fin août 2021 dans ce bourg de Loire-Atlantique. Cette demande s'inscrit dans un contexte d'inquiétude lié aux cas de cancers pédiatriques dans la commune. Pour ce faire, l'association de surveillance de la qualité de l'air a installé un préleveur en zone habitée à une distance minimale de 200 m de la parcelle traitée la plus proche, conformément aux préconisations nationales.

Quatre informations principales ressortent de l'analyse des pesticides présents dans l'air réalisée par Air Pays de la Loire : parmi les 76 substances actives recherchées, dix ont été retrouvées, en prépondérance des herbicides. Les plus fréquemment quantifiés et les plus abondants sont le prosulfocarbe, la pendiméthaline et le s-métolachlore. Concernant les fongicides, le folpel a été le plus fréquemment détecté. Pour les insecticides, le lindane est la molécule la plus fréquemment quantifiée sur l'ensemble des sites de mesure.

Les concentrations les plus élevées le sont principalement en octobre et en novembre, en lien avec les traitements préparatoires aux cultures d'hiver. Et en moyenne, la concentration est retrouvée à des niveaux intermédiaires. « À Sainte-Pazanne, la concentration moyenne en pesticides se situe entre celles mesurées sur les sites de La Chapelle-Heulin (dominante viticole) et d'Angers (site urbain), explique sur son site Air Pays de la Loire. Elle demeure inférieure d'un facteur 4 à celles enregistrées sur les sites de grandes cultures de Marolles-les-Braults et de Pouillé. »

Le suivi devrait se prolonger jusqu'au 31 décembre 2022, selon l'association.