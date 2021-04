Des salariés se fédèrent pour accélérer la transition écologique dans les entreprises

Mettre en réseau les salariés désireux d'agir ensemble pour accélérer la transformation de leurs entreprises. Tel est l'objectif recherché par plusieurs collectifs de salariés et par le collectif d'étudiants Pour un réveil écologique à travers une initiative dévoilée mercredi 21 avril.

Pour cela, les partenaires lancent une association baptisée « Les Collectifs ». « Nous souhaitons rassembler les salariés autour de trois convictions, explique Thiphaine Boulangé du collectif Green Force d'Ubisoft : les défis écologiques et sociaux doivent être les priorités de l'entreprise, toutes les parties prenantes doivent être mobilisées, les organisations qui réussiront ces transitions seront demain les plus attractives ».

« La création de l'association doit permettre l'émergence de nouveaux collectifs, de faire grandir une communauté de professionnels éclairés et d'être force de propositions pour la transformation de l'entreprise », explique Pauline Jouy du collectif Suez Acts for the Planet. Grâce à un travail d'investigation mené pendant un an, Pour un réveil écologique publie une cartographie de 27 témoignages de collectifs rassemblant plus de 3 500 salariés dans diverses entreprises qui vont d'EDF à l'Agence française de développement (AFD) en passant par le Boston Consulting Group (BCG). Le collectif étudiant a également publié un guide pratique à l'attention des salariés désireux de s'engager pour l'écologie.

Quant à l'articulation de ces initiatives avec l'action syndicale traditionnelle, elles se révèlent « très complémentaires », assure Quentin Bordet, porte-parole des Collectifs. Des actions communes avec les comités sociaux et économiques (CSE) ont été engagées et les collectifs sont en contact avec d'autres mouvements comme le syndicat Printemps écologique, ajoute le représentant du collectif GoGreen du Boston Consulting Group.