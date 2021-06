Sandrine Rocard est nommée directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Elle succède à Patricia Blanc, désormais directrice de cabinet de Bérangère Abba

Sandrine Rocard est nommée directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie par un arrêté de la ministre de la Transition écologique du 28 mai 2021. Depuis près de trois ans, elle était la directrice générale adjointe de l'agence et assurait depuis le 23 février 2021 la direction générale par intérim. Patricia Blanc, la précédente directrice étant nommée directrice de cabinet de la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, Bérangère Abba.

Sandrine Rocard est polytechnicienne, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, titulaire d'un master of science en génie environnemental. Elle a débuté sa carrière en encadrant des services de l'État chargés de l'environnement et de l'eau, d'abord dans la Somme, puis à l'échelle du bassin Seine-Normandie. Ensuite au ministère de l'Écologie, elle y constitue un bureau au sein de la nouvelle direction des études économiques, avant de diriger l'équipe chargée de la politique de l'air et de la lutte contre le changement climatique à la direction de la prévention des pollutions et des risques. En 2013, elle est nommée magistrate à la Cour des comptes.