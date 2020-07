Santé environnementale : le Sénat lance une mission d'information

« Priorité et gouvernance de la politique de santé environnementale ». Tel est le programme de la mission d'information que la commission des affaires sociales du Sénat a lancé le 2 juillet.

« Alors que, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ un quart du fardeau des maladies est causé par des facteurs environnementaux modifiables, la politique de santé environnementale apparaît encore trop fragmentée et dépourvue de moyens d'action efficaces », estime la commission sénatoriale.

Les deux rapporteurs, Florence Lassarade (LR) et Bernard Jomier (apparenté socialiste et républicain), tous deux médecins de profession, prévoient d'examiner la façon dont sont définis les axes prioritaires de la politique de santé environnementale, ainsi que l'articulation entre agences sanitaires, administrations de l'État et collectivités territoriales. Pour cela, ils prévoient d'auditionner plusieurs médecins experts en santé environnementale ainsi que des associations. La restitution de leurs travaux est prévue pour le début d'année 2021.