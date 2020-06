Saur mise sur le traitement des eaux industrielles

Le groupe Saur, spécialisé dans la gestion des services eau, poursuit sa stratégie de développement de son activité de traitement des eaux industrielles. Après les acquisitions d'Unidro et d'Econvert, Saur a annoncé l'acquisition de Nijhuis Industries, un groupe néerlandais. Ce dernier propose des solutions et des systèmes clés en main, des services d'exploitation et de maintenance, ainsi que des solutions de location d'unités de traitement mobiles pour optimiser les ressources en eau et en énergie des clients industriels.

« Nijhuis Industries va permettre (…) d'atteindre ainsi un chiffre d'affaires de 200 m€ dans ce secteur, se félicite Saur. Cette acquisition constitue une étape majeure dans la mise en œuvre du projet de transformation de Saur en un groupe plus international, bénéficiant d'un positionnement renforcé sur les technologies de l'eau, l'innovation et la différenciation digitale, avec un potentiel de croissance plus fort grâce à sa position de leader sur le marché dynamique de l'eau industrielle ».

L'objectif du Groupe serait de dépasser les 300 m€ de chiffre d'affaire dans ce secteur en 2022.

Cette acquisition s'inscrit dans le plan Initiative 2023 dont le but est d'accroître le chiffre d'affaire de 700 millions d'euros pour atteindre 2 milliards d'euros d'ici 2023.