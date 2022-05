Saur acquiert Mobile Water Services et consolide ses activités dans l'eau industrielle

Saur et Veolia annoncent avoir signé une promesse unilatérale d'achat portant sur l'acquisition par Saur de la division européenne Mobile Water Services (MWS) de Veolia. Cette dernière propose des services de technologies mobiles de traitement de l'eau, mettant en œuvre par exemple l'osmose inverse, l'ultrafiltration ou la déionisation. Sous réserve du processus de consultation des instances représentatives du personnel de Veolia et de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, la transaction finale s'élèvera à environ 190 millions d'euros.

Cette vente s'inscrit dans le cadre du rapprochement de Veolia et Suez. Pour éviter les monopoles, la Commission européenne avait en effet exigé la cession de plusieurs entreprises.

Veolia conservera toutefois des activités dans le marché de l'eau mobile, à travers l'intégration des actifs d'ex-Suez et d'autres, historiques, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord et du Sud.

Pour Saur, cet achat lui permet de renforcer ses activités dans l'eau industrielle. Le groupe avait en effet dernièrement acquis dans ce secteur Unidro, Econvert et Nijhuis Industries. « La division européenne Mobile Water Services de Veolia (MWS Europe) deviendra la plateforme mondiale de services d'eau mobile de Nijhuis Saur Industries (NSI), détaille Saur. Avec l'ajout de MWS Europe, NSI renforce son offre de solutions mobiles pour l'eau. »

MWS Europe comprend une base d'actifs de près de 400 unités mobiles et emploie près de 70 personnes au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, au Benelux, en Espagne, en Pologne et en Suède. « La transaction devrait être clôturée avant la fin de l'année 2022, sous réserve de l'obtention des autorisations antitrust et de la satisfaction des conditions habituelles pour ce type de transaction », indique Saur. L'entreprise s'est engagée à respecter l'ensemble des engagements sociaux pris par Veolia.