Séché va acquérir huit centres opérationnels spécialisés dans l'assainissement

Séché Environnement, entreprise dédiée au traitement et la valorisation des déchets ainsi que la dépollution, a annoncé son intention d'acquérir l'agence Osis-IDF Collectivité, détenue par une filiale de Veolia, Sarp. Elle a passé un accord en ce sens avec le groupe.

Osis-IDF dispose de huit centres opérationnels spécialisés en maintenance des réseaux et ouvrages d'assainissement. Parmi ses clients figurent des collectivités, des organismes publics, des opérateurs de distribution d'eau, mais aussi des industriels ou encore des professionnels de l'immobilier. « L'acquisition de l'Agence Osis IDF Collectivité représente une opportunité de choix pour renforcer nos positions en Ile-de-France, où nous sommes déjà présents sur les marchés de dépollution -comme ceux du Grand Paris-, en nous plaçant de manière significative sur les marchés porteurs de l'assainissement et de la collecte de déchets dangereux et non dangereux, a indiqué Maxime Séché, directeur général de Séché Environnement. Grâce à ses métiers nouveaux et parfaitement complémentaires, cette agence élargit notre offre de services à l'environnement ».

Cette vente était une demande de l'autorité de la concurrence lors du rachat d'Osis alors filiale de Suez par Sarp : l'opération amenait en effet la part de marché de la nouvelle entité à 50-60 % dans la région Île-de-France. Pour y remédier, Sarp s'était engagée à céder les huit agences concernées.