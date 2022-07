Séché Environnement acquiert Assainissement 34

Après l' Île-de-France, c'est dans l'Hérault que Séché Environnement se positionne sur le secteur de l'assainissement avec l'acquisition de la société Assainissement 34. « L'acquisition d'Assainissement 34 vient conforter la stratégie de développement de Séché Environnement dans le domaine de l'assainissement, initiée avec l'acquisition, en janvier 2022, de huit agences franciliennes SARP Osis-IDF », précise le groupe.

Cette première vente était une demande de l'autorité de la concurrence lors du rachat d'Osis, alors filiale de Suez, par Sarp, filiale de Veolia. L'opération amenait, en effet, la part de marché de la nouvelle entité entre 50 et 60 % dans la région francilienne. Pour y remédier, Sarp s'était engagée à céder les huit agences concernées.

Fondée en 1993 à Villeneuve-lès-Béziers, Assainissement 34 est un acteur régional spécialisé dans les domaines de l'assainissement, du contrôle et de l'entretien des réseaux et de l'hygiène immobilière. Il réalise d'un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et emploie une quarantaine de salariés. Ces derniers sont intégrés à Séché Environnement.

Dans l'Hérault, Séché dispose également d'un site de collecte et de tri des déchets dangereux émanant des déchèteries et des activités économiques de la région, Triadis Services.