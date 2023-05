Sécheresse : une grande partie des Pyrénées-Orientales passe au niveau d'alerte maximal

La sécheresse se confirme dans les Pyrénées-Orientales. Ce mardi 9 mai, le préfet du département, Rodrigue Furcy, a pris un arrêté passant neuf zones en « crise » (plus haut niveau de vigilance sécheresse), dont les bassins de l'Agly et de la Têt ainsi que la bordure côtière, et trois en « alerte renforcée ». Cette décision, s'appliquant jusqu'au 13 juin, recouvre ainsi la majeure partie du département. « Le déficit de pluviométrie reste très exceptionnel (entre - 60 et - 65 % sur les douze derniers mois) et les niveaux constatés dans les cours d'eau, dans les barrages et dans les nappes souterraines restent particulièrement problématiques, s'explique la préfecture. Il convient de sécuriser la ressource, jusqu'à la fin de l'été, par une réduction des prélèvements d'eau destinés aux usages prioritaires de l'eau (en particulier, eau potable et sécurité incendie). »

Le passage en niveau de « crise » prévoit l'interdiction, en grande partie, des prélèvements agricoles. Seuls l'abreuvement des animaux, l'arrosage restreint des cultures maraîchères en plein-champs et des cultures hors sol, des arbres, des arbustes et des vignes de moins de trois ans restent possibles sous diverses conditions. Les niveaux de « crise » et « d'alerte renforcée » partagent, par ailleurs, un grand nombre d'interdictions, dont par exemple : l'arrosage des espaces verts, publics ou privés, des potagers ou encore des terrains de golf (en dehors d'un créneau limité entre 20 heures et 2 heures du matin, soumis le plus souvent à autorisation), mais également le nettoyage des bâtiments et de la voirie, le lavage des véhicules, le remplissage des piscines privées ou le fonctionnement des fontaines publiques. Deux autres départements ont déjà placé des zones en « crise », notamment le bassin de la Cèze, dans le Gard, et le bassin de l'Huveaune, dans les Bouches-du-Rhône.