Au 1er juin, selon le site Propluvia, les neuf départements suivants font l'objet d'arrêtés préfectoraux de restriction d'eau, allant au-delà du seuil de vigilance : Ain, Ardèche, Charente, Isère, Loire-Atlantique, Oise, Rhône, Saône-et-Loire et Vendée.

Les mesures de restriction portent sur la réduction des prélèvements agricoles ainsi que sur des interdictions de manœuvre de vannes, d'activité nautique, d'arrosage des jardins, des espaces verts, des golfs, ou du lavage des voitures.

Huit autres départements en sont au stade de la vigilance. Un stade où particuliers et professionnels sont simplement incités à faire des économies d'eau. La région Rhône-Alpes-Auvergne apparaît particulièrement touchée par la sécheresse.

Le 14 mai dernier, la secrétaire d'État, Emmanuelle Wargon, avait publié une carte présentant les risques de sécheresse pour cet été, basés sur différents indicateurs : débit des rivières, recharge des nappes, humidité des sols, quantités de pluie tombée et prévisions météos saisonnières. Outre les départements de Rhône-Alpes-Auvergne, le niveau de risque apparaissait très probable en Saône-et-Loire, Haute-Saône et Haut-Rhin.

Dans ses dernières prévisions saisonnières, Météo France prévoit un temps anticyclonique, plus chaud que la normale, sur une grande partie de l'Hexagone, et des conditions plus sèches que la normale sur la moitié sud de la France. En 2019, 88 départements avaient fait l'objet d'arrêtés préfectoraux limitant les usages de l'eau, et treize d'entre eux avaient subi des ruptures d'approvisionnement de longue durée.