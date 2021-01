Écophyto 2 : le deuxième volet de l'appel à projet national est ouvert

L'Office français de la biodiversité (OFB) lance le deuxième volet de l'appel à projets national d'Écophyto 2. Le premier volet a été lancé en juillet 2020 pour un montant initial de 2,5 millions d'euros (M€). La seconde enveloppe est dotée d'1,5 M€. Elle vise à financer de nouveaux projets selon les axes suivants : améliorer les connaissances et les outils ; encourager la recherche et l'innovation ; renforcer la surveillance de la contamination des denrées végétales, de l'eau, des sols et de l'air ; évaluer les expositions potentielles des citoyens ; connaître, surveiller et réduire les effets non intentionnels liés à l'utilisation des produits et accélérer le retrait des substances les plus préoccupantes, et sortir du glyphosate.

Ce nouveau volet se déroule en deux temps : une première phase de dépôt de lettres d'intention au plus tard le 3 mars 2021 au soir, puis une seconde phase de dépôt de dossiers complets pour les lettres d'intention sélectionnées, au plus tard le 17 mai 2021.