L'Anses publie son programme de travail pour 2021

L'Agence de sécurité sanitaire (Anses) a publié son programme de travail pour l'année 2021. « L'Agence sera particulièrement active et attendue sur deux sujets emblématiques : la prise en compte "One health" des interfaces entre santé humaine, santé animale et environnement, ou encore le développement d'une approche plus globale des enjeux associés aux risques chimiques », résume-t-elle. Elle participera également aux travaux autour des nouveaux plans nationaux, tels que le quatrième plan national santé environnement (PNSE 4) ou le Ecophyto 2+. Elle planchera notamment sur les perturbateurs endocriniens, les nanomatériaux…

Dans le cadre de ses travaux sur les maladies professionnelles, l'Anses restituera, en début d'année, les premiers éléments sur le lien entre les pesticides (incluant la chlordécone) et le cancer de la prostate.

2021 sera également « une année importante de révision du guide méthodologique de l'Agence » sur les valeurs toxicologiques de référence (VTR), pour élaborer notamment des valeurs de référence sur les mélanges de substances chimiques.