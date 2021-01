Transformation et valorisation des déchets : 29 entreprises participeront à l'accélérateur de Bpifrance

Mardi 12 janvier, Bpifrance, le ministère du Travail et le comité stratégique de la filière (CSF) « transformation et valorisation des déchets » ont annoncé que 29 entreprises du secteur des déchets ont été retenues pour intégrer l'« accélérateur valorisation des déchets ».

Parmi les lauréats figurent des acteurs de la collecte, du tri et de la valorisation de différents déchets (plastiques, palettes, minéraux, déchets industriels, emballages ménagers et industriels, etc.), des fabricants d'équipements (systèmes de pesée dynamiques, dispositifs de filtration du biogaz, logiciels, ou encore outils de traitement des odeurs) et des opérateurs de service (gestion de zones fumeurs et valorisation des mégots, logistique, par exemple).

Ce programme, piloté par Bpifrance, permettra aux dirigeants des entreprises lauréates de bénéficier d'un accompagnement axé sur les enjeux clés en matière d'économie circulaire et de recyclage des déchets. Au programme : les mutations règlementaires, notamment en matière de responsabilité élargie du producteur (REP), le positionnement sur les activités à forte valeur ajoutée, le développement de technologies et procédés innovants, et le recrutement et la fidélisation des collaborateurs. « Ce programme d'accélération (…) aidera les PME à nourrir leur réflexion stratégique, explorer leurs leviers de croissance, tirer parti des leviers identifiés, bénéficier des conseils de pairs et tisser un réseau solide », résume Bpifrance.

Il s'adresse aux PME du secteur ayant plus de trois ans d'existence, comptant au moins dix employés et réalisant un chiffre d'affaires compris entre 2 et 10 millions d'euros par an. La sélection a été réalisée grâce à deux appels à candidatures lancés en mars et octobre 2020.