Bâtiments publics : 4 214 projets de rénovation énergétique sélectionnés

Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a sélectionné 4 214 projets de rénovation de bâtiments publics pour une enveloppe de 2,7 milliards d'euros. Sur les 6 000 dossiers candidats, le Gouvernement a choisi de sélectionner les plus ambitieux en matière de performance énergétique et surtout les plus rapides à mettre en œuvre. Le critère de localisation et de typologie de bâtiment a aussi joué pour équilibrer les projets sur le territoire. Au final, 4 108 projets sont de moins de 5 millions d'euros et 1 054 projets représentant 1,3 Md€, concernent des projets d'enseignement supérieur, de recherche et de vie étudiante. 237 projets ont également été retenus dans les territoires ultra-marins pour un montant total de 161 M€.

Suite à cette sélection, les services de l'État et les établissements publics vont devoir très rapidement mettre en œuvre les chantiers de rénovation, pour une notification au plus tard des marchés fin 2021 et avec une date limite de livraison des chantiers en 2023. Pour accélérer la relance, l'État a pris des mesures de simplification : le relèvement temporaire du seuil de la commande publique à 100 000 euros de travaux dans la loi ASAP ou la facilitation de la réalisation de marchés de conception-réalisation dans le PLF pour 2021 . Avec ces projets, l'État est persuadé que cela vaLa liste des projets est consultable ici