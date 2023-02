Une mission d'information du Sénat se penche sur les biocarburants et l'hydrogène vert.

Le 31 janvier, le Sénat a lancé une mission d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, de carburants synthétiques durables et d'hydrogène vert. Cette mission est créée à l'initiative du groupe Union centriste au Sénat. Elle est composée de 23 membres. La mission est présidée par Gilbert-Luc Devinaz, sénateur du Rhône et membre du groupe Socialiste, écologiste et républicain. Son rapporteur est Vincent Capo-Canellas, sénateur de la Seine-Saint-Denis et membre du groupe Union centriste.

« Dans un contexte européen et international qui évolue rapidement, et alors que la décarbonation du secteur des transports apparaît comme un enjeu majeur pour atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050, la mission entend dessiner une stratégie de développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert répondant aux besoins. » Les sénateurs prévoient de rendre leurs conclusions en juin 2023.