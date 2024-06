Maisons fissurées : le Sénat rejette la proposition de loi écologiste sur l'indemnisation

Le 30 mai 2024, en séance publique, le Sénat, a rejeté, en première lecture, la proposition de loi de la députée écologiste Sandrine Rousseau visant à améliorer l'indemnisation des dégâts sur les biens immobiliers causés par le retraitement-gonflement d'argile (RGA) des sols. Le 22 mai dernier, la commission des finances de la Haute Assemblée n'a pas non plus voté ce texte.

En revanche, ce texte avait été adopté, le 6 avril 2023, en première lecture par les députés. Pour rappel, il prévoit de modifier les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour augmenter le nombre de communes concernées au titre du phénomène de RGA. Ce texte envisage, par ailleurs, la présomption que le RGA est la « cause déterminante » du dommage, dès lors qu'un état de catastrophe naturelle liée à une sécheresse est reconnu.

Toutefois, « cette proposition de loi pose un problème de soutenabilité financière et ne concerne pas tous les risques naturels », pointe la sénatrice Christine Lavarde (Les Républicains) qui propose une réforme plus générale du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (Cat-Nat). « Non seulement, cette proposition aurait conduit à un allongement très important de la durée de la procédure d'indemnisation pour les sinistrés, ainsi qu'à une diminution de la couverture assurantielle du territoire, épingle-t-elle, mais elle aurait coûté, entre 800 millions et 1 milliard d'euros par an pour le régime Cat-Nat, sans proposer de solution de financement. »

Outre l'impact financier décrié par la majorité sénatoriale et le Gouvernement, une partie des dispositions de cette proposition de loi ont entre-temps fait l'objet de dispositions réglementaires. En effet, le Gouvernement a déjà publié une circulaire, le 29 avril 2024, qui assouplit les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les cas de RGA. Un projet de décret encadrant les pratiques des experts d'assurance est aussi en cours de finalisation.

De son côté, Christine Lavarde a déposé, le 21 mai 2024, au Sénat, une proposition de loi (1) qui vise à assurer l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. La sénatrice préconise notamment une revalorisation annuelle automatique du taux de la surprime Cat-Nat. Son texte devrait être examiné en octobre prochain à la Chambre haute.