Le Sénat veut lever les freins à la rénovation énergétique des bâtiments scolaires

Le 7 février, le Sénat a lancé une mission d'information pour identifier les difficultés rencontrées par les élus locaux dans leurs démarches de rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Cette mission est créée à l'initiative du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI). Elle est composée de 23 membres. La mission est présidée par Jean-Marie Mizzon, sénateur de la Moselle et membre du groupe Union centriste. Nadège Havet, sénatrice du Finistère est la rapporteure de la mission et membre du groupe RDPI. Pour Jean-Marie Mizzon, « le sujet du bâti scolaire à l'épreuve de la transition écologique intéresse tout particulièrement les collectivités territoriales, et au premier chef l'échelon municipal ».

« Face au réchauffement climatique, la rénovation du bâti scolaire est un enjeu majeur, alors que 12 millions d'élèves sont accueillis chaque année dans les écoles, collèges et lycées. De nombreux outils existent. Sont-ils faciles à identifier ? Sont-ils adaptés aux besoins des élus ? Notre mission identifiera les difficultés rencontrées par les décideurs locaux dans leurs démarches et les bonnes pratiques qu'ils ont lancées dans ce domaine » , a souligné Nadège Havet. La mission prévoit de rendre ses conclusions en juin 2023.

Dans le plan France Relance, en septembre 2020, 300 millions d'euros avaient notamment été attribués aux Régions pour rénover les lycées. Un plan pour la rénovation énergétique de 1 000 écoles a aussi été créé en 2021 par la Banque des territoires. En outre, le programme Actee éligible aux certificats d'économies d'énergie (CEE) accompagne la réhabilitation des bâtiments des collectivités, y compris des groupes scolaires. Pourtant, les collectivités auraient fait part de difficultés pour accéder aux aides.

En novembre 2022, Emmanuel Macron a aussi annoncé le lancement prochain d'une initiative pour doper la rénovation énergétique du bâti scolaire, en promettant d'accompagner les communes.