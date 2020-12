L'État retient sept territoires qui privilégient la sobriété foncière à l'étalement urbain

Les ministres de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires ont retenu sept premiers territoires qui veulent s'engager «dans un processus de développement privilégiant la sobriété foncière à l'étalement urbain ». Ces villes et agglomérations sont sélectionnées dans le cadre de la démarche « Territoires pilotes de sobriété foncière », lancée en septembre dernier par les ministres Barbara Pompili et Jacqueline Gourault. Cette démarche s'adresse à des territoires bénéficiaires du programme national Action Cœur de Ville (ACV), signataires d'une opération de revitalisation du territoire (ORT).

Les territoires pilotes lauréats sont : Poitiers/ Grand Poitiers Communauté urbaine (Nouvelle Aquitaine) ; Épernay Agglo Champagne/Épernay (Grand Est) ; Sète/Sète Agglopôle Méditerranée (Occitanie) ; Dreux/ Agglomération du Pays de Dreux (Centre-Val de Loire) ; Maubeuge/Agglomération Maubeuge -Val de Sambre (Hauts-de-France) ; Draguignan/ Dracénie Provence Verdon agglomération (Sud - Provence Alpes côte d'Azur) et Louviers/ Agglomération Seine-Eure (Normandie).

Ces territoires seront accompagnés en ingénierie afin d'identifier les potentiels fonciers et immobiliers dans le tissu urbain existant et de développer des projets réalisables à court terme. Cette démarche contribuera également aux réflexions sur la mise en œuvre opérationnelle de l'objectif national « Zéro artificialisation nette ».

« Grâce à un appui local adapté à chacun des sites et à ses acteurs locaux durant 3 à 5 ans », cette initiative « vise à inscrire les projets du territoire dans un processus d'aménagement durable, résilient et inclusif », ont souligné les ministères. La démarche « permettra de mettre en exergue les modèles économiques, les outils financiers et fiscaux et les opérateurs capables d'agir en ce sens dans une ville moyenne ».