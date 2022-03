Siemens Gamesa démarre son usine de pales et nacelles éoliennes offshore au Havre

C'est officiel : l'usine de fabrication de pales et d'assemblage de nacelles d'éoliennes offshore de Siemens Gamesa vient d'entrer en production, au cœur du site portuaire du Havre, avec le soutien de France Relance. Couvrant 36 hectares, le site se trouve à quelques centaines de mètres de l'ancienne centrale à charbon de la ville. Il sera complété d'une zone d'installation, en voie de finalisation, assurant le chargement direct des composants d'éoliennes offshore pour les parcs français.

Sur la base de commandes fermes et d'accords de type « fournisseur privilégié », la société peut déjà miser sur un portefeuille de projets d'environ 2,5 gigawatts (GW) en France. À commencer par ceux de Saint-Brieuc (496 MW), de Fécamp (497 MW), du Calvados (448 MW) et du projet éolien offshore flottant Provence Grand Large (24 MW).

À ce stade, 500 postes sont déjà pourvus dans l'ensemble de l'usine, qui devrait en compter 750 d'ici au début de l'année 2023. Le projet inclut, par ailleurs, un centre de formation, créé en partenariat avec l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), l'organisme de formation Afpi et l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). Il s'agit du premier de ce type en France, exclusivement consacré à la production de nacelles et de pales d'éoliennes. Le Pacte éolien en mer, récemment signé avec le gouvernement français, vise à raccorder 18 GW d'ici à 2035, via l'attribution d'un volume d'au moins 2 GW par an à partir de 2025.