Logistique : signature d'une charte pour favoriser le recours aux ports français

Le 8 septembre, les acteurs des chaines logistiques et des filières maritime, portuaire, fluviale et ferroviaire françaises ont signé une charte d'engagement visant à favoriser le passage des marchandises par les ports français, se félicitent Annick Girardin, ministre de la Mer et Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. « Cette charte constitue ainsi une opportunité majeure pour rediriger durablement les flux logistiques d'exportation et d'importation vers les principaux axes portuaires français tout en favorisant l'intermodalité et les transports massifiés », estiment les ministres.

La charte comporte quatre engagements. Le premier vise à « [encourager] le recours aux modes massifiés et [favoriser] le développement de filières stratégiques maritime, fluvial et ferroviaire capables de répondre aux attentes des donneurs d'ordre ».

Le deuxième engagement vise à « garantir un niveau d'excellence opérationnelle ». Un outil d'évaluation de la performance portuaire permettra de suivre ce point.

La charte prévoit aussi de renforcer la compétitivité des ports. Pour y parvenir, les signataires veulent « privilégier systématiquement le dialogue social pour assurer un climat social apaisé ».

Enfin, l'objectif est aussi de « contribuer à la relance de l'activité économique de la France en consolidant l'attractivité des ports français ».