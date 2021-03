Exposition à la silice cristalline : les bonnes pratiques pour les professionnels du BTP

Comment réduire l'empoussièrement en silice cristalline au poste de travail ? Les professionnels du BTP pourront trouver des réponses dans un rapport que l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) vient de publier sur la question. Et ce, alors que les travaux exposant à ces poussières sont inscrits comme cancérogènes dans le code du travail depuis le 1er janvier dernier.

Le document « recense 19 situations de travail les plus courantes du BTP, ainsi que les bonnes pratiques en matière de prévention technique, organisationnelle et humaine pour réduire l'empoussièrement au poste de travail », indique l'OPPBTP. Parmi ces situations de travail figurent le sciage de bordures de trottoirs à l'évacuation de gravats en passant par le ponçage de béton ou la taille de pierre.

Ce rapport repose sur une campagne de 74 mesurages de niveaux d'empoussièrement réalisés sur chantiers entre 2017 et 2020 à la demande des organisations professionnelles (FNTP, FFB, Capeb). Chaque situation de travail fait l'objet d'une fiche détaillée présentant la description de la situation de travail, les niveaux d'empoussièrement relevés et les préconisations d'intervention : mesures organisationnelles, prévention collective, protections individuelles. Après cette première étape dans l'amélioration de la gestion du risque, l'organisme de prévention annonce la publication de nouvelles fiches d'information pour mieux identifier les situations d'exposition, évaluer les risques associés et décrire les bonnes pratiques.

