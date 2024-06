Le ministère de la Transition écologique agrée un deuxième site naturel de compensation

Après le site de Cossure en 2020, un deuxième site de compensation est agréé au bénéfice de CDC Biodiversité. La société est autorisée à commercialiser immédiatement les unités de compensation sans prouver à ce stade le gain écologique.

Après le site de Cossure (Bouches-du-Rhône) en avril 2020, c'est le deuxième site naturel de compensation (SNC) à obtenir un agrément du ministère de la Transition écologique. Par un arrêté du 3 juin 2024, Christophe Béchu et Hervé Berville ont en effet signé l'agrément du site de cros du Mouton, situé sur la commune de Sainte-Maxime (Var), au bénéfice de la société CDC Biodiversité. Ce site va profiter des assouplissements du dispositif apportés par la loi Industrie verte du 23 octobre 2023.

Le site, d'une superficie de 150 hectares, est agréé pour trente ans. CDC-Biodiversité a acquis les parcelles en août 2022. Les projets de restauration visent à « apporter une plus-value écologique pour la tortue d'Hermann » en réduisant le risque d'incendie, en diversifiant les habitats disponibles et en conduisant une action de renforcement de la population. D'autres espèces, comme le lézard ocellé ou les cortèges d'oiseaux des milieux semi-ouverts et des milieux boisés clairsemés, sont également ciblées par les mesures de restauration et d'entretien. CDC Biodiversité devra établir des plans de gestion du site, d'une durée de cinq ans, couvrant toute la période d'agrément.

Gain écologique modéré

Dans le cadre de la consultation publique sur le projet d'agrément, qui s'est tenue fin février-début mars, la Ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO Paca) a rappelé que la compensation ne devait arriver qu'en dernier recours dans le respect de la séquence éviter-réduire-compenser. Mais l'association a surtout manifesté des réticences sur l'agrément d'un tel site. « Le choix du site dit "de cros du Mouton" (…) nous interpelle. Ce site connecté à des noyaux fonctionnels de population de tortue d'Herman présente un bon état initial. À la lecture des différents éléments du dossier, il ressort en effet que "le gain écologique par surface sera modéré compte tenu de l'état initial du site". » Ce que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) avait pointé dans l'avis (1) qu'il a rendu sur la demande d'agrément en février dernier. Un avis favorable, mais assorti d'un certain nombre de recommandations. Il y confirmait que l'état initial faisait apparaître « un milieu globalement très riche ».

Concernant le site de Cossure, l'analyse des travaux scientifiques réalisés, qui a montré un retour rapide des oiseaux steppiques, a aussi « démontré les limites de ce dispositif d'offre de compensation qui n'a conduit à la réhabilitation que de certaines composantes et fonctions », rapporte la LPO. Plus globalement, une étude scientifique, publié en février 2024 dans la revue Cybergeo, a mis en lumière la faible pertinence écologique des mesures de compensation. « Les sites naturels de compensation (…) sont la meilleure façon de compenser avec les meilleures chances d'avoir zéro perte, voire un gain écologique, par rapport à la compensation à la demande », avait toutefois fait valoir Marianne Louradour, présidente de CDC Biodiversité, auprès d'Actu-Environnement en juillet 2023.

Tenir compte de la temporalité

“ Il s'agit d'évaluer le gain écologique possible et non plus l'état écologique final ” LPO Concernant le site de cros du Mouton, « une part importante des mesures prises cible une espèce spécifique, sans chercher à générer un gain sur l'ensemble des fonctions et des habitats qui composent le site », estime la LPO, qui pointe également les effets divergents des obligations légales de débroussaillement (OLD) selon les espèces considérées. « Il faut donc être vigilant sur les indicateurs qui seront produits pendant les trente ans de la compensation, ainsi que les résultats obtenus. Il s'agit d'évaluer le gain écologique possible et non plus l'état écologique final », conclut l'association.

« Il est nécessaire de tenir compte de la temporalité pour le dimensionnement des gains. Ainsi, un projet devant compenser des impacts permanents ne pourra le faire à hauteur d'une unité de compensation avec une gestion sur trente ans », ajoute le CNPN. « Un impact permanent doit faire l'objet d'une compensation effective durant au moins quatre-vingt-dix-neuf ans », selon l'instance consultative. Par l'arrêté d'agrément, la société s'engage à maintenir la pérennité de la vocation écologique du site au-delà de la durée d'agrément via un arrêté préfectoral de protection du biotope ou, à défaut, une solution alternative adaptée « en lien avec les autorités administratives et scientifiques ». Mais la compensation sur une durée d'un siècle est loin d'être assurée.

Vente immédiate des unités de compensation

La vigilance s'impose d'autant plus que les unités de compensation peuvent être vendues par CDC Biodiversité dès l'agrément aux porteurs de projets d'aménagements et d'infrastructures devant compenser leurs impacts résiduels sur la biodiversité. Une unité de compensation est constituée par « un hectare sécurisé, restauré et géré jusqu'à la fin de l'agrément sur l'emprise du SNC », précise l'arrêté d'agrément. Ce sont donc 150 unités de compensation que CDC Biodiversité peut commercialiser sur ce site. « Une unité de compensation sera vendue 48 000 euros en 2023. L'ensemble des 150 UC est donc vendu à 7,2 millions d'euros en 2023 », rappelait le CNPN dans son avis.

L'opérateur de compensation n'est maintenant pas tenu de prouver le gain écologique avant la commercialisation des unités de compensation. Ce que permet le régime des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR) mis en place par la loi Industrie verte du 23 octobre 2023. Car si l'agrément de ce site a été délivré sur le fondement de l'article L. 163-3 du code de l'environnement (2) dans sa rédaction antérieure à cette loi qui a remplacé le dispositif des sites naturels de compensation (SNC), il est considéré comme un SNCRR selon cette même loi. Ce qui permet cette commercialisation immédiate, mais aussi l'ouverture du site à des engagements volontaires de collectivités ou d'acteurs socio-économiques souhaitant investir dans des démarches de restauration de la biodiversité.

Dans son avis, le CNPN a également pointé le risque élevé de « marchandages sans fondements scientifiques ». Le principe de la définition des unités de compensation et de leur équivalence repose en grande partie sur l'arbitrage de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), explique l'instance consultative, car l'opérateur du site de compensation par l'offre ne peut être celui qui calcule les pertes du site sollicitant des unités de compensation. Or, le demandeur a intérêt à ce que le nombre d'unités de compensation soit minimisé pour des raisons économiques. Pour le CNPN, il est donc « indispensable que chaque projet sollicitant l'achat d'unités de compensation sur ce site démontre le dimensionnement des pertes qu'il occasionne avec la méthode de la CDC Biodiversité, et la CDC Biodiversité devra ainsi la mettre à disposition de tout requérant ».