Nappes souterraines : 65 % des niveaux sont au-dessus des normales

« La situation est globalement très favorable, a indiqué Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM lors de la présentation de l'état des nappes souterraines au 1er mai 2024. 65 % des niveaux sont au-dessus des normales. Ce sont des résultats retrouvés tous les dix ans. » Une inversion par rapport à l'année dernière. Même si certaines nappes - celles des Pyrénées-Orientales et de Corse - conservent des niveaux plus bas qu'en avril 2023.

Malgré ce bilan positif, certains territoires restent dans des situations difficiles : 22 % sont en effet en dessous des normales, dont 4 % à des niveaux très bas. 13 % sont comparables aux normales. Parmi les nappes à surveiller figurent celles du sud-ouest du Bassin parisien, le Sud-Alsace, la chaîne des Puys, le couloir de la Saône et l'Est lyonnais. La situation est préoccupante dans l'est de la Corse, l'Aude et les nappes du Roussillon (avec une absence de recharge depuis deux ans).