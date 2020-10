Bâtiment connecté : Certivéa et la SBA lancent un label qui valorise les services numériques de l'énergie

La Smart Buildings Alliance (SBA) et l'organisme certificateur Certivéa lancent le label baptisé « R2S-4GRIDS » (R2S for grids). Celui-ci valorise le déploiement de services numériques dédiés à l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, en France et à l'international.

R2S-4GRIDS est l'extension du label Ready2Services (R2S), créé en 2018 par la SBA et délivré par Certivéa, dédié aux bâtiments connectés et communicants. « L'extension 4GRIDS s'appuie sur le socle technique du label R2S qui fait du bâtiment une plateforme de services, notamment grâce à un ‘Réseau Smart' faisant circuler les données du bâtiment. Il s'agit de la première extension de R2S, qui concrétise la capacité d'un bâtiment à proposer des services énergétiques », expliquent la SBA et Certivéa. R2S-4GRIDS vient compléter l'offre de labels énergétiques de Certivéa qui porte sur le bâti (E+C-, BBCA, Effinergie…), « en se concentrant sur les potentialités d'un numérique responsable : améliorer notamment la collecte et la gestion des données pour apporter des services énergétiques adaptés aux besoins des bâtiments quelle que soit leur phase », ajoute Patrick Nossent, président de Certivéa.

Le label R2S-4GRIDS s'adapte à toutes les étapes de la vie d'un projet immobilier : neuf, rénovation ou exploitation. Le bâtiment doit répondre à trois niveaux d'exigences, précise la SBA : être « communicant » pour transmettre les données énergétiques (ses consommations, ses productions et ses flexibilités) ; être « fiable » et tenir ses engagements « en temps de consommation, production et stockage énergétique et en eau ». Le bâtiment labellisé doit aussi « être actif » et capable de répondre à la demande de flexibilité et de modulation des consommations d'énergie.

R2S-4GRIDS « permet de valoriser un bâtiment en qualifiant son niveau de services énergétiques pour une gestion optimisée de sa consommation énergétique et son intégration à des réseaux intelligents ou SmartGrids. On comprend qu'avec le déploiement de la mobilité électrique qui va fortement solliciter la capacité du réseau énergétique, R2S-4GRIDS devient incontournable. Il doit également permettre de réduire le coût de raccordement des bâtiments au réseau en définissant son niveau de flexibilité énergétique », souligne Emmanuel François, président de la SBA.

Le label contribue au respect des règlementations en vigueur et à venir (décret tertiaire, décret Bacs, RE 2020…).