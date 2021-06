Bornes de recharge électrique dans les bâtiments : la SBA lance « R2S 4 Mobility »

La Smart Buildings Alliance (SBA) lance le cadre de référence « R2S 4 Mobility » qui porte sur les infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE) installées dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. R2S 4 Mobility permet d'établir les dispositions à mettre en œuvre dans le bâtiment pour les IRVE en les structurant autour de l'indicateur « Smart EV-Scoring ». Celui-ci est doté de quatre niveaux (D, C, B, A) marquant des exigences croissantes pour l'équipement et les services d'électromobilité offerts par les bâtiments. Par exemple, le niveau D « garantit le respect des exigences réglementaires applicables aux bâtiments neufs ou pour les rénovations importantes, et fixe un premier niveau de pré-équipement », précise la SBA. Tandis que le niveau A atteste des services rendus par l'IRVE au bâtiment, jusqu'à la capacité de « Vehicule To Grid » ou « Vehicule To Building » (V2X).

« La SBA lance aujourd'hui le cadre de référence R2S 4 Mobility afin d'apporter dès à présent une infrastructure numérique nécessaire et indispensable pour porter les solutions de pilotage des IRVE dans le bâtiment », déclare Emmanuel François, président de la SBA. À terme, ces solutions numériques « permettront l'émergence de nouveaux services autour de l'énergie comme la mise à disposition d'une borne de recharge à un tiers et la facturation à l'usage, la distinction entre une énergie carbonée ou décarbonée ou encore le stockage de l'énergie en période creuse et la restitution en période de pointe pour l'alimentation du bâtiment en électricité », estime la SBA.