Vélos électriques en libre-service : les sociétés Smoove et Zoov s'unissent

Afin de proposer aux collectivités des services de vélos électriques en libre-service, les deux sociétés Smoove et Zoov ont décidé de s'unir. Créée en 2008, Smoove est une société qui conçoit et fournit des systèmes de vélos partagés. Elle s'est associée à divers exploitants pour en assurer l'opération et la maintenance. Smoove appartient depuis 2019 à Via ID, filiale dédiée aux nouvelles mobilités du groupe Mobivia. La société Zoov, quant à elle, a été créée en 2017. Elle propose des services de vélos électriques partagés à Bordeaux et dans le sud de Paris. « En associant l'expérience et la présence internationale de Smoove à l'avancée technologique de Zoov, la nouvelle entité aura les capacités de répondre à toutes les attentes des municipalités et d'accélérer massivement le report modal de la voiture personnelle vers la mobilité à vélo », expliquent les deux entités dans un communiqué commun.

Dans cette opération, Mobivia, maison-mère de Smoove, reste actionnaire majoritaire de la nouvelle entité, aux côtés des fondateurs de Zoov et des investisseurs de la start-up : Daphni, C4 Ventures, Road Ventures, BNP Paribas Développement et la Banque des territoires. La nouvelle entité prépare une levée de fonds qui aura notamment pour objectif d'accélérer son développement commercial et de décupler ses capacités d'innovation.