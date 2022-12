Sobriété : les consommations d'énergie en baisse dans tous les secteurs

Malgré des températures en deçà des normales saisonnières, la baisse de la consommation d'électricité se confirme, note le gestionnaire du réseau d'électricité RTE. Sur les quatre dernières semaines, elle est en diminution de 9 % par rapport aux années d'avant Covid (2014-2019) et atteint même - 9,7 % la dernière semaine. Alors que, jusque-là, cette baisse était avant tout imputée à l'industrie, particulièrement exposée aux prix de l'énergie, RTE constate une baisse dans tous les secteurs : industriel, tertiaire et résidentiel.

« Les chiffres les plus récents - collectés durant la période de froid des deux premières semaines de décembre - montrent que la baisse de consommation concerne également le secteur résidentiel (majoritaire en volume) et tertiaire ». Sur ces deux secteurs, RTE note une demande inférieure de 8,5 % par rapport à 2021. « Ces chiffres confirment, y compris durant la période de froid, la tendance observée depuis plusieurs semaines, et l'effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers et les entreprises », souligne RTE.

Le gestionnaire de réseau de gaz fait le même constat : depuis le 1er août 2022, la consommation de gaz a baissé de 12,4 % par rapport à 2018-2019 et de 10,5 % en données climatiques corrigées. « Cette baisse est la résultante d'une moindre consommation de gaz des industriels raccordés au réseau de transport (- 22,1 %) et d'une baisse des consommations des clients raccordés aux réseaux de distribution (- 14,1 %), compensées par une hausse de la consommation des centrales électriques au gaz très sollicitées pour pallier les indisponibilités du parc nucléaire (+ 43,5 %) », indique GRTgaz.

Les températures plutôt clémentes jusqu'à la fin novembre ont permis de limiter la demande. Mais le gestionnaire de réseau note surtout un « effet sobriété » sur toutes les catégories de consommateurs : résidentiels, tertiaires et industriels. « Une prise de conscience collective amène les utilisateurs de gaz à une réduction de leurs consommations non indispensables (sobriété choisie). De plus, le niveau élevé des prix de l'énergie a incité les consommateurs, en particulier ceux qui ne bénéficient pas d'un bouclier tarifaire, à réduire leur consommation de gaz (sobriété subie), certains industriels ayant même été amenés à arrêter temporairement leurs unités de production », souligne GRTgaz.