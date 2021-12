Avec la société Epiterre, les agriculteurs développent des prestations de service environnemental

Encouragés à changer leurs pratiques mais bien souvent freinés par les pertes de rendement et donc de revenus que cela engendre, les agriculteurs cherchent de nouveaux revenus en lien avec la protection de l'environnement. Le principe des paiements pour services environnementaux fait lui aussi son chemin, porté surtout par les collectivités locales.

À la rencontre de ses deux tendances, le syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, vient d'annoncer la création d'une société baptisée Epiterre avec l'association agréée de protection de l'environnement Imagin'rural. Les deux acteurs travaillent ensemble depuis plusieurs années sur une démarche du même nom afin de proposer aux collectivités ou aux entreprises des projets ruraux pour compenser leurs impacts ou développer des projets de territoires permettant de regagner de la biodiversité. Déjà plus d'une quinzaine de projets, relevant soit d'une nécessité pour des entreprises de compenser leurs activités, soit d'une volonté de renforcer leur politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), ont été lancés dans plusieurs régions (Centre-Val-de-Loire, Occitanie, PACA, AURA…). « Cette démarche Epiterre, par son expertise et son ancrage territorial, se positionne aujourd'hui comme un acteur de référence dans ce domaine », estiment les deux acteurs qui souhaitent désormais la structurer sous la forme sociétaire. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, présidera Epiterre et Fabienne Sigaud, directrice d'Imagin'Rural, en assurera la direction générale.