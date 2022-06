Les sociétés de tiers-financement se regroupent pour accompagner les rénovations globales

Six sociétés de tiers-financement se sont réunies à l'échelle nationale pour renforcer leurs offres d'accompagnement et de financement des travaux de rénovation énergétique globale et performante des logements individuels et des copropriétés. Il s'agit de la Régie régionale du service public de l'efficacité énergétique (SPEE) de la région Hauts-de-France, d'Île-de-France Énergies, de Bordeaux Métropole Énergies, qui développe son offre sous la marque FaciRénov, d'Oktav en région Grand Est, de Centre-Val de Loire Énergies et de l'Agence régionale énergie climat (Arec) de la région Occitanie, avec son offre Rénov'Occitanie.

Ces sociétés ont constitué, début 2022, le réseau associatif des « Serafin » pour Services territoriaux de rénovation : accompagnement et financement. Le collectif Effinergie est partenaire de l'association ainsi que les bureaux d'études Énergie demain et Pouget consultants.

Ces six sociétés de tiers-financement sont des organismes publics ou parapublics qui proposent des solutions « permettant de simplifier drastiquement le parcours de rénovation des ménages, (et qui) mettent à la portée de tous la rénovation performante », expliquent les partenaires dans un communiqué. Leur activité s'inscrit dans le cadre des services assurés par Mon Accompagnateur Renov', « en cours de définition par le ministère de la Transition écologique ».

À ce jour, les Serafin ont effectué les rénovations performantes de 6 000 logements, ce qui représente un investissement de 132 millions d'euros, et ils ont délivré 1 300 prêts, pour un montant total de 40 millions. Et, « pour lever certaines barrières au développement de la rénovation énergétique », ils demandent que tous puissent dès à présent distribuer l'écoprêt à taux zéro (éco-PTZ) : seules Île-de-France Énergies et la Régie du SPEE des Hauts-de-France le peuvent à ce jour.