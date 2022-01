Alors que les développeurs de centrales solaires au sol cherchent toujours plus de foncier pour établir leurs installations, un nouveau concept prend forme en Isère : le photovoltaïque linéaire. Détails avec Frédéric Storck, de la CNR.

C'est sur la digue de Sablons, dans l'Isère, que la Compagnie nationale du Rhône (CNR), producteur d'électricité 100 % renouvelable, lance un premier démonstrateur. Il s'agit de panneaux photovoltaïques installés à la verticale, sur un linéaire de 350 mètres sur les berges du Rhône. Les panneaux sont bifaciaux, c'est-à-dire qu'ils produisent sur leurs deux faces.

Les digues du Rhône présentent un linéaire de 400 km, soit un potentiel de développement important pour ce type d'installation. Reste plusieurs aspects techniques à régler, comme la perte de rendement liée au transport de l'énergie. En effet, plus les câbles qui transportent les électrons sont longs, plus la perte est importante. « On doit donc trouver des façons innovantes d'évacuer l'énergie. On travaille avec le CEA-Ines et Supergrid Institute sur ces questions. Une des solutions serait de passer en courant continu, ce qui réduit nettement les pertes, à section et puissance égale de câble. Nous travaillons aussi sur l'augmentation de la tension des panneaux. Travailler à plus haute tension permet de limiter les pertes. Et à un système d'évacuation de l'énergie afin de limiter ces pertes au minimum », explique Frédéric Storck, directeur de la transition énergétique de CNR.

La Compagnie nationale du Rhône entend développer deux autres démonstrateurs. Des ombrières, le long de la ViaRhôna, sur un linéaire de 1,5 km, en 2023, et un autre projet, de grand linéaire sur 10 à 20 km, en 2025. Découvrez les détails du premier projet, en Isère, avec l'interview de Frédéric Storck, directeur de la transition énergétique de CNR.