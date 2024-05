Solaire : deux entreprises chinoises ciblées par une enquête de l'UE se retirent d'un appel d'offres

La Commission européenne a annoncé, ce lundi 13 mai 2024, la clôture des enquêtes sur des offres d'entreprises chinoises pour un parc photovoltaïque en Roumanie, à la suite de leur retrait de l'appel d'offres. Ce retrait intervient un peu plus d'un mois après l'annonce de l'ouverture d'enquêtes approfondies au titre du règlement sur les subventions étrangères (1) , entré en vigueur en juillet 2023.

Ces enquêtes avaient été déclenchées, le 3 avril dernier, à la suite de leur candidature à un appel d'offres pour concevoir, construire et exploiter un parc solaire en Roumanie, partiellement financé par des fonds européens. Bruxelles cherchait à vérifier si elles n'avaient pas bénéficié de subventions étrangères pouvant fausser le marché. « Le règlement sur les subventions étrangères garantit que les entreprises étrangères qui participent à l'économie européenne le font en respectant nos règles de concurrence loyale et de transparence », a commenté Thierry Breton, le commissaire au Marché intérieur.

Les consortiums concernés sont composés du groupe Enevo et Longi solar technologie GmbH pour le premier, et de Shanghai Electric UK Co. Ltd. et Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd pour le second.