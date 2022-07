Solaire thermique : "Les nouvelles modalités des aides vont être bénéfiques pour la filière"

En 2019, le CITE, l'eco-PTZ et les coups de pouce des CEE évoluent dans le bon sens que ce soit en résidentiel ou en collectif. Le solaire thermique se rentabilise plus vite et devient incontournable, selon Olivier Godin, vice-président d'Enerplan.