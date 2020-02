Une carte des sols désormais disponible sur le géoportail de l'IGN

Le géoportail de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) fournit, depuis le 26 février, une nouvelle donnée de référence : la carte des sols. Il s'agit de « la donnée sol la plus précise actuellement sur la France métropolitaine », vante l'établissement public.

La carte, à échelle 1:250 000, présente les 33 types de sols les plus fréquemment rencontrés, regroupés en six ensembles : sols minéraux, sols des vallons, vallées et milieux côtiers, sols issus de matériaux calcaires, sols peu évolués, sols évolués, sols soumis à l'excès d'eau. Cette carte dynamique permet, en double-cliquant sur n'importe quel point de la carte, de connaître le type de sol dominant et ses caractéristiques, explique le ministère de l'Agriculture. « Les données (…) peuvent être sollicitées pour des applications agronomiques, environnementales, des évaluations de risques et dans le cadre de problématiques d'aménagement du territoire », indique l'IGN.

Le site Géoportail permet de visualiser en 2D et en 3D l'information géographique de référence (fonds cartographiques et photographiques) ainsi que de nombreuses informations géolocalisées : sites protégés, occupation du sol, géographie, description du littoral, zones urbaines, zones à risque, patrimoine naturel, etc. Les mesures de compensation écologique sont censées être disponibles également sur ce portail depuis que la loi pour la reconquête de la biodiversité a imposé leur géolocalisation.