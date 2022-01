Solutions bas carbone : l'UE et Breakthrough Energy lancent leur appel à projets UE-Catalyst

Noué lors de la COP 26 à Glasgow entre la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement et la coalition Breakthrough Energy animée par Bill Gates, le partenariat UE-Catalyst entre dans sa phase opérationnelle. Matérialisée par le programme Breakthrough Energy Catalyst, cette démarche se traduit aujourd'hui par un premier appel à propositions dans le domaine des technologies vertes, lancé le 11 janvier dernier. Destiné à un nombre limité de projets européens de grande envergure (environ 10 M€), viables sur le plan commercial, il se concentrera sur les dossiers à fort potentiel dans le domaine de l'hydrogène propre, des carburants durables pour l'aviation, du captage atmosphérique direct et du stockage longue durée de l'énergie.

Les critères de sélection porteront ainsi sur les réductions attendues de carbone et/ou de gaz à effet de serre. Mais ils tiendront également compte de l'impossibilité pour les propositions d'avoir accès à d'autres mécanismes de financement. Le soutien du programme pourra prendra la forme de subventions, d'une prise de participation (investissement minoritaire) ou d'achat de la production future. L'appel à projets devrait se prolonger jusqu'à fin 2027 mais une première sélection se déroulera lors du deuxième semestre 2022 (date de clôture fixée au 13 mai 2022).

Financé par le programme-cadre de recherche et d'innovation Horizon Europe, le Fonds pour l'innovation et Breakthrough Energy, UE-Catalyst mobilisera 1 milliard de dollars (environ 820 M€) entre 2022 et 2026 pour accélérer le déploiement et la commercialisation de solutions innovantes contribuant à la neutralité carbone. Chaque euro de fonds publics devrait permettre d'en mobiliser trois de fonds privés.