Une appli pour suivre l'usure des batteries

Spécialiste des solutions logicielles pour le développement de la mobilité électrique, My Battery Health vient de lancer Via2moov, une application destinée à évaluer la santé des batteries des véhicules électriques et hybrides. Le public visé est large, entre les conducteurs, les gestionnaires de flottes, mais aussi les revendeurs, sociétés de location et autres compagnies d'assurances.

Nourrie d'une base de données réunissant plusieurs dizaines de milliers de tests effectués ces dernières années (elle récupère les données de conduite et de charge directement chez les constructeurs), cette application établit des comparatifs entre véhicules de même kilométrage ainsi que le niveau d'usure de la batterie à un instant t ; elle anticipe aussi la courbe d'usure en simulant différents cas d'usage.