Décarbonation de la route : des solutions prêtes à l'emploi (ou presque)

En dépit d'une nécessaire décarbonation du secteur des transports, le véhicule individuel figure toujours en première place des modes de déplacement. D'où le développement de multiples solutions de contournement.

Après des années de hausse, le secteur des transports commence à peine à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Mais son dernier bilan – moins 3 % entre 2022 et 2023 contre moins 14 % pour l'énergie et moins 8 % pour l'industrie – laisse encore à désirer. Sa décarbonation devient donc de plus en plus urgente. Et d‘autant plus nécessaire que la mobilité est à l'origine un tiers des émissions du pays, notamment sur la route qui concentre 85 % des déplacements.

Des habitudes qui perdurent

Mais comment changer réellement de cap alors que les trois quarts des trajets domicile-travail s'effectuent encore en voiture individuelle, surtout en milieu rural ou périurbain, et que les conducteurs éprouvent de grandes difficultés à lâcher le volant pour des raisons pratiques, économiques ou simplement comportementales ? « Tous les experts le disent, la route restera le premier support des mobilités de Français dans les années qui viennent », a prévenu François Durovray, président du Conseil départemental de l'Essonne et de la commission Infrastructures et mobilités de l'Association des départements de France (ADF), mercredi 29 mai, lors du salon Drive to zero, à Paris.

Pour les membres de l'Alliance pour la décarbonation de la route, collectif d'experts créé en juin 2023 et lancé officiellement en mars dernier, de multiples leviers efficaces existent déjà « sur l'étagère ». Ils mériteraient d'être plus exploités et en simultané, mais souffrent d'être généralement mal appréhendés. Le sujet est en effet presque toujours abordé par le biais des règlementations, des restrictions et des interdictions, jamais sous l'angle des solutions, regrette François Gemenne, membre du GIEC et président de cette association. « Il y a une incroyable désynchronisation entre ce que vivent nos citoyens pour qui la route fait partie du quotidien (…) et la place que celle-ci a dans le langage des pouvoirs publics, acquiesce François Durovray. On le voit dans les différentes générations de contrats de plan État-Région, où la part de la route a considérablement diminué. »

Rendre le report modal plus sexy

Première piste à explorer plus intensément : celle du report modal vers des mobilités moins carbonées qui devrait notamment se concrétiser autour d'une dizaine de futurs Service Express Régional Métropolitain (SERM), à partir de la fin de cette année. Afin de rendre cette démarche plus simple et plus attrayante, de nombreux aménagements serviciels seront nécessaires autour des hubs : parkings sécurisés, pour les voitures comme pour les vélos, bornes de recharge, espaces dédiés au covoiturage… Pour surmonter le sentiment de « frein » né de la nécessité de passer d'un mode de déplacement à un autre, l'institut Vedecom étudie même la pertinence de transformer ces zones en véritables lieux de vie, grâce à des commerces, services et autres bureaux en coworking, dans le cadre d'un programme de recherche.

Ces hubs devront s'accompagner de voies réservées et équipées pour les lignes de cars express régionaux, afin de leur permettre de franchir les zones de congestion, assorties d'arrêts sur ces mêmes voies structurantes. Ils sont également indissociables d'un développement du vélo et de la marche à pied, facilité lui aussi par des infrastructures adaptées, permettant des déplacements et des moments de pause agréables et sûrs, été comme hiver, y compris en milieu périurbain et rural. « Lorsqu'elles sont bien réalisées, en site propre, cela fonctionne », assure Frédéric Cuillerier, maire de Saint-Ay (Loiret) et président de la Commission transports, mobilité et voirie de l'Association des maires de France (AMF), lui-même à l'origine d'une piste cyclable de 7 kilomètres dans sa commune. « Aujourd'hui, les enfants n'ont même plus besoin de ramassage scolaire et le parking vélo du collège est rapidement passé de 80 à 150 places, puis à 200 places. » “ « La route restera le premier support des mobilités de Français dans les années qui viennent »

” François Durovray, président du Conseil départemental de l'Essonne

Démocratiser la recharge

Puisque la voiture reste un moyen de locomotion incontournable, autant favoriser son électrification. Afin de mettre celle-ci à la portée du plus grand nombre, les efforts se portent aujourd'hui particulièrement sur l'installation des bornes en habitat collectif, notamment grâce aux initiatives de la Banque des territoires qui soutient aujourd'hui l'équipement de quelque 450 parkings en habitat social. L'attention se focalise aussi sur le pilotage de la recharge aux heures les plus creuses. Un moyen, selon, Alexis de Jaurias, chef de projet smart charging chez EDF, de faire baisser en même temps la facture énergétique et l'empreinte environnementale du véhicule. En 2030, ce pilotage sera mis en œuvre dans 80 % des cas, affirme-t-il. « Et un véhicule moins cher, c'est un véhicule plus acceptable. »

En parallèle, des expérimentations sont en cours pour tester la faisabilité des autoroutes électriques par rails et par induction, bientôt par caténaires. Trois techniques, plutôt destinées au fret dans un premier temps, qui pourraient permettre de décarboner les transports à hauteur de 80 %, en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie de l'opération. Les deux premières phases d'expérimentation devraient s'achever en 2027 puis se prolonger en condition réelle. Si le coût de ces infrastructures est élevé, l'investissement pourrait être amorti par les économies réalisées en matière d'énergie et par la réduction notable de la taille des batteries.

Transformer le covoiturage

Autre levier susceptible de diviser instantanément les émissions de GES : celui du covoiturage. Un « point clef » pour Gautier Chatelus, directeur adjoint Infrastructures et mobilité de la Banque des territoires, qui juge l'autosolisme totalement inefficace. « En covoiturage, on divise au moins par deux les émissions, les coûts et les embouteillages », souligne-t-il. Là encore, des aménagements s'avèrent indispensables pour le rendre attirant, similaire aux transports en commun et le plus compétitif possible : parkings, lignes spécifiques, comme entre Lyon et Bourgoin-Jallieu en fin de journée sur l'A43, arrêts réservés...

La solution devrait encore s'améliorer grâce aux progrès des systèmes de mise en relation des usagers. C'est d'ailleurs l'un des volets du projet Trapèze qui réunit notamment Vinci Autoroutes, le Cerema, Ecov et Nokia, jusqu'en 2026, visant à construire un réseau de lignes partagées entre transport en commun et covoiturage. Des gains en carbone sont également rendus possibles grâce à l'autopartage qui permet d'adapter le véhicule aux véritables besoins du conducteur et par la régulation de la vitesse.

Construire et entretenir différemment

L'impact des techniques utilisées pour la construction des routes elle-même n'est pas non plus à négliger. Enrobés tièdes ou à froid, retraitement et réutilisation du bitume et du granulat sur place… Différentes variantes existent aujourd'hui. Routes de France propose d'ailleurs un éco-comparateur de ces différentes offres. « Mais elles ne représentent que 4 % des marchés publics », constate Alexandre Rouffignac, délégué général de cette association professionnelle.

Enfin, au-delà des enjeux en termes de sécurité, l'entretien des routes compte également beaucoup en matière de décarbonation. Selon le Cerema, un entretien de la chaussée régulier et au bon moment serait cinq fois moins émissif en CO 2 qu'une remise en état totale. Or, les élus constatent une importante dégradation de ce patrimoine évalué à deux milliards d'euros. En raison d'un manque de moyens, de planification et de dérèglement climatique, la France serait passée de la première à la 17e place mondiale en termes de qualité de ses routes en une dizaine d'années.

Si les solutions existent, deux éléments importants restent encore à prendre en compte pour les rendre réellement décisives, selon François Gemenne. Le premier est celui du passage à l'échelle. Un véhicule Uber remplacés tous les trois ans en moyenne représente un moyen important d'alimenter le marché de l'occasion en électrique. Mais la moitié des chauffeurs qui opèrent à Paris et en Ile-de-France habitent dans des logements sociaux et n'ont pas de possibilité de recharge à domicile donc de s'équiper en électrique, explique-t-il à titre d'exemple. Le second est celui de la communication inadéquate autour de ces leviers. L'expert du Giec déplore particulièrement le « bashing généralisé » subi par la voiture électrique. « Il crée pour les citoyens un climat de doutes, d'incertitudes, de confusion qu'il faut absolument lever », insiste-t-il. Les solutions et les efforts de décarbonation apparaissant comme une contrainte, elles aboutissent à « un ressac très fort » dans l'opinion contre les politiques de décarbonation. « On a l'impression que la voiture électrique et globalement ces mesures de décarbonation sont devenues l'épouvantail numéro un pour les populistes », conclut-il.