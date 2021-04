Climat : Joe Biden se fixe 50 à 52 % de réduction des émissions d'ici à 2030

Ce jeudi 22 avril, le président américain Joe Biden a annoncé le nouvel objectif des États-Unis de réduction des émissions de gaz à effet de serre (NDC) d'ici 2030 au titre de l'Accord de Paris sur le climat. Il a fait cette annonce lors de son sommet virtuel réunissant 40 dirigeants mondiaux (France, Chine, Japon, Brésil, Canada, Australie, Russie, etc.) pour lutter contre le réchauffement climatique. Joe Biden prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52 % d'ici à 2030 par rapport à 2005. Cet objectif double l'ancien engagement des États-Unis d'une diminution de 26 à 28 % des émissions d'ici 2025. Le président américain a exhorté les puissances mondiales à également « passer à l'action ».

Pour parvenir à cet objectif 2030, la Maison blanche réaffirme, dans un communiqué, l'ambition d'atteindre 100 % d'électricité décarbonée dès 2035. Ce qui permettra de « créer des millions d'emplois » pour développer « un réseau propre, moderne et résilient », « stopper » les fuites de méthane, construire des véhicules électriques « modernes et efficaces et l'infrastructure de recharges pour les soutenir », ou déployer des solutions de capture du carbone et de l'hydrogène vert « pour forger de l'acier et du ciment plus propres », liste la Maison blanche. De même, les agriculteurs utiliseront « des outils de pointe pour faire du sol américain la prochaine frontière de l'innovation carbone ».

L'objectif du président Biden est « de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 au plus tard et de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré celsius, comme le demande la science ».

Le président de la République Emmanuel Macron a salué l'annonce de la contribution américaine : « C'est un choix historique sur le chemin qui nous mène vers (le sommet climat de) Glasgow », en novembre prochain. Emmanuel Macron a également appelé à « accélérer sur la mise en œuvre des engagements à l'horizon 2030 », tout en mettant en avant le plan climatique européen.

Pour Armelle Le Comte de l'ONG Oxfam France : « Le nouvel objectif climatique des États-Unis démontre que le président Biden et son administration sont résolus à lutter contre la crise climatique mais le plus dur reste à faire. Si ce nouvel engagement est un pas dans la bonne direction, il est urgent de prendre des mesures supplémentaires, pour éviter les impacts dévastateurs du changement climatique ».