Stanislas Lacroix a été élu président du syndicat professionnel des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, Uniclima, pour un mandat de trois ans. Il succède à François Frisquet.

Stanislas Lacroix est désormais le nouveau président du syndicat professionnel des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, Uniclima. Il a été élu lors du conseil d'administration du 23 septembre pour trois ans. Stanislas Lacroix est actuellement président du directoire de la société Aldes, spécialisée dans l'aéraulique. Il occupe également les postes de président de la commission économique du Medef Rhône et est membre du bureau et du conseil de direction de la métallurgie du Rhône.

Il succède à François Frisquet. Ce dernier reste membre du conseil d'administration.

Le nouveau bureau compte désormais Régis Luttenauer, comme vice-président chauffage, Yves D'Andon, comme vice-président ventilation et qualité de l'air intérieur, Éric Jasikas, comme vice-président froid climatisation et, Frédéric Pignard, comme trésorier.

Pierre-Louis François reste président du salon Interclima.