Stéphane Leterrier, directeur général adjoint du groupe Paprec chargé des marchés collectivités et des grands projets et directeur général de Coved, prend la tête du nouveau pôle Paprec Énergie.

Le 16 septembre, le groupe Paprec a annoncé que Stéphane Leterrier est nommé directeur du nouveau pôle Paprec Énergies. Stéphane Leterrier était jusqu'alors directeur général adjoint du groupe chargé des marchés collectivités et des grands projets, ainsi que directeur général de Coved.

Le nouveau pôle Paprec Energies est la division du groupe spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets. Il a été créé à la suite de la finalisation, fin juillet, de l'acquisition de la division O&M de la Cnim et de Tiru (ex-Dalkia Wastenergy). Ce pôle « compte 1 500 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de 300 millions d'euros », indique Paprec, précisant qu'il « valorise énergétiquement 4 millions de tonnes de déchets par an dans 24 unités de valorisation énergétique et 5 usines de recyclage organique, en France métropolitaine, dans les collectivités et régions d'outre-mer, mais aussi au Royaume-Uni, en Azerbaïdjan et en Pologne ».