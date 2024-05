Stocamine : la Cour européenne des droits de l'homme rejette la demande de suspension des travaux

Les travaux de confinement des déchets dangereux dans le site de stockage souterrain de Wittelsheim (Haut-Rhin) peuvent se poursuivre. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rejeté, le 21 mai, la demande de l'association Alsace Nature visant à suspendre ces travaux après épuisement des voies de recours d'urgence internes à la suite de la décision du Conseil d'État du 16 février dernier.

« Les parties requérantes n'ont pas suffisamment établi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le "risque imminent d'atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention" dont elles se prévalent et dont l'évaluation effectuée par les autorités internes, dans un contentieux de l'urgence, repose sur des motifs sérieux dont elle ne voit (…) aucune raison de s'écarter », explique la Cour dans un communiqué. Le rejet de cette demande ne préjuge toutefois pas « de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond de l'affaire ».

Si le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du tribunal administratif par laquelle il avait suspendu les travaux le 7 novembre 2023, ce dernier doit encore rendre son jugement sur le fond lors d'une audience programmée au premier semestre 2025.

Le centre de stockage souterrain avait été autorisé, à l'origine, en 1997 pour une durée de trente ans. L'exploitation avait été stoppée en 2022 à la suite d'un incendie, laissant à l'abandon plusieurs milliers de tonnes de déchets. Des opérations de déstockage ont été réalisées entre 2014 et 2017, révélant la présence de déchets non conformes à l'arrêté d'autorisation. Le confinement définitif des déchets a été autorisé par un arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2023, les services de l'État estimant qu'il s'agissait là de la meilleure solution possible. Les opposants au confinement des quelque 42 000 tonnes de déchets dangereux stockés craignent une contamination de la nappe phréatique située au-dessus du stockage.