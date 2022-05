Stockage d'électricité : un décret pose la première pierre d'un nouvel appel d'offres

L'article 85 de la loi Climat et résilience prend finalement forme. Son décret de mise en application est paru au Journal officiel, le 6 mai, et préfigure le lancement d'un premier appel d'offres consacré au soutien d'installations de stockage électrique. A priori, ce dernier concernera plus particulièrement l'électricité d'origine renouvelable produite en excès et stocker à l'aide de batteries, d'hydrogène ou de stations de transfert d'énergie par pompage (Step ou pompage-turbinage). L'élaboration, puis le respect du cahier des charges de ce nouveau dispositif, sont confiés au gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE). L'objectif est de couvrir ses besoins en flexibilité, notamment en hiver.

« Le stockage de l'électricité est une activité concurrentielle qui a vocation à se développer sans soutien public, atteste la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans une note de délibération d'avril 2022. Toutefois, dans la crise actuelle, l'existence d'un dispositif d'appels d'offres dédiés au stockage est une opportunité à saisir en urgence pour accélérer le rythme de développement du stockage d'électricité. Ce dispositif est un levier important pour améliorer la sécurité d'approvisionnement en électricité pour les hivers prochains, car les installations de stockage par batteries pourraient être mises en service dans des délais potentiellement plus rapides que d'autres actifs. » Dans le contexte d'une crise énergétique vouée potentiellement à se prolonger, la CRE suggère « d'évaluer dans les plus brefs délais les volumes pertinents de stockage nécessaires » afin de mettre en œuvre l'appel d'offres au plus vite.